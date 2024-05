Hellas Verona-Fiorentina: i convocati di Baroni

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Fiorentina, match valido per la 35a giornata di Serie A TIM 2023/24, in programma domani, domenica 5 maggio alle ore 15, allo stadio 'Bentegodi'. Assente Cabal per squalifica, recuperato Dawidowicz.

La lista completa.

PORTIERI: 1 Montipò, 16 Chiesa, 22 Berardi, 34 Perilli;

DIFENSORI: 18 Centonze, 19 Vinagre, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 42 Coppola, 82 Corradi;

CENTROCAMPISTI: 6 Belahyane, 8 Lazovic, 21 Dani Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 33 Duda 37 Charlys, 38 Tchatchoua, 90 Folorunsho;

ATTACCANTI: 7 Tavsan, 9 Henry, 10 Mitrovic, 11 Swiderski, 17 Noslin, 99 Bonazzoli.