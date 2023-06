Hellas, è grande festa per la salvezza. Zaffaroni: «La squadra ci ha sempre creduto, siamo felicissimi»

Il gol in apertura di Faraoni, il pareggio di Ampadu, la doppietta di Ngonge, la mano dello stesso Faraoni, il calcio di rigore fallito da Nzola e i miracoli a raffica di Montipò.

90 minuti di apnea, di emozioni e di grande passione hanno accompagnato lo spareggio dell'Hellas, che ha avuto la forza di aggiudicarsi il match più importante dell'anno, battendo lo Spezia e festeggiando così la permanenza in Serie A. Un traguardo all'apparenza impossibile a dicembre, quando tutto sembrava perduto, riacquisito dai ragazzi di Zaffaroni grazie a una cavalcata straordinaria registrata dalla ripresa dopo il Mondiale. Una stagione sofferta, con troppi punti persi per strada, che per i gialloblù ha però avuto il suo lieto fine.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Un lunga rincorsa mister, che questa sera si è chiusa con la salvezza...

«Siamo felicissimi, sono stati mesi difficili. La squadra ci ha sempre creduto, i ragazzi sono stati veramente eccezionali perché hanno avuto la forza di non mollare e di andare avanti sulla loro strada. Lo staff, Bocchetti in primis, ha lavorato veramente alla grande, dai fisioterapisti ai magazzinieri: tutti hanno contribuito a creare un grande gruppo. Abbiamo raggiunto un grande risultato e lo dedichiamo ai tifosi, perché anche per loro è stata un'annata difficile».

Quali sensazioni state provando?

«C'è grande gioia, questa vittoria è il coronamento di una stagione complicata, che adesso passa in secondo piano. Ora vogliamo riposare e festeggiare perché ce lo meritiamo».

Grande contributo di tutti, anche dei giovani...

«Esattamente, abbiamo fatto giocare ragazzi del 2003 come Sulemana, Coppola e Terracciano che hanno messo grande voglia. Stasera, nel momento di sofferenza, è stato protagonista Montipò che è un ragazzo eccezionale e che si merita questa soddisfazione. La Società che ci è sempre stata vicina: è tutto un insieme di cose quello che adesso ci porta a festeggiare».

Tra i protagonisti della sfida, decisivo con una doppietta, c'è anche Cyril Ngonge, marcia in più dei gialloblù nella cavalcata post Mondiale. Queste le parole dell'attaccante belga, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Cyril, ora si può dire, ce l'avete fatta... «Sì adesso possiamo dirlo. Dopo 10 mesi di lotta e di duro lavoro possiamo finalmente dire che ci siamo riusciti. Possiamo dirlo con orgoglio, ci siamo meritati di restare in Serie A. Ora è il momento di godersi questo momento, di riposarci, andare in vacanza ed essere pronti per la prossima stagione».

Hai segnato due gol stasera in una partita difficile, che match è stato? «Sapevo che oggi sarebbe stata una battaglia. Stasera siamo stati la squadra che voleva segnare per prima, che voleva dare tutto, e l'abbiamo dimostrato meritando questa vittoria. I due gol sono il risultato di tutto il duro lavoro della squadra, il motivo per cui stasera abbiamo vinto».

Avete sempre creduto nel raggiungimento di questo risultato fin dall'inizio... «Senza dubbio. Quando sono arrivato l'obiettivo era chiaro e sapevo cosa avrei dovuto fare, ci ho sempre creduto. Mi piace questa città, mi piace il club, conosco la qualità dei miei compagni. Ci abbiamo sempre creduto ogni giorno, lavorando duramente in ogni allenamento».

Una parola anche per i nostri tifosi, che anche oggi non hanno fatto mancare il loro sostegno... «Incredibili. Sono stati con noi dal primo all'ultimo minuto, sostenendoci sempre. Sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo».