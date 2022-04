Hellas, il format di DAZN "Fedi" racconta Verona

Dopo gli speciali su Bologna e Firenze, DAZN ha deciso di raccontare anche Verona.

Per la terza serie di episodi del format "Fedi", la piattaforma online si è basata a 360° sul borgo scaligero. Raccontare Verona è diventato nient'altro che un atto di fede: la bellezza struggente di una città unica, l'ambiente caldo di una parte d'Italia senza eguali. E poi il calcio, come sottofondo rumoroso della vita che scorre, anche seguendo il destino dell'Hellas.

Si parla dunque di Verona, dell'Hellas, dei veronesi. In tre episodi, con un piccolo extra, è racchiusa la vita del cuore pulsante gialloblù: la fede calcistica per la squadra e lo spirito che la lega al luogo in cui è ospitata. Episodi che si intitolano "Non ce ne siamo resi conto", "Veronesi tuti mati", "Andemo al stadio" e "Una nuova favola". Una narrazione che procede attraverso interviste, a personaggi e persone, agli stessi tifosi, oltre alle personalità di spicco. Per chi volesse guardarla, la serie è già stata resa disponibile a tutti gli utenti da mercoledì, 6 aprile.