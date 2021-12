Hellas Verona - Empoli, le probabili formazioni | Turnover di Coppa, Andreazzoli al Bentegodi per vincere

Seconda volta al Bentegodi per Hellas Verona e Empoli, che si sono già affrontate in stagione proprio sul campo dei gialloblù.

Questa volta, però, non si parla di una sfida del campionato di Serie A, ma i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La gara sarà secca, e in caso di pareggio si andrà ai supplementari e poi ai rigori. La squadra vincitrice affronterà l'Inter agli ottavi. Le due formazioni dovrebbero adottare entrambe una strategia di turnover (dove possibile), ma entrambi gli allenatori ci tengono al passaggio del turno. E allora appuntamento a domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 15. Si ricorda che la gara sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva da Mediaset, su Italia Uno.

I PRECEDENTI - L'ultimo confronto di campionato al Bentegodi ha sorriso all'Hellas, che si è imposto allo scadere. Dopo il gol di testa di Barak e il tap-in del pareggio di Romagnoli, sul finale è stato Tameze a decidere la sfida con la rete del 2 a 1 definitivo. Il prossimo match, valido per i sedicesimi di Coppa, sarà la partita numero 22 tra le due formazioni, con un bilancio di 10 successi scaligeri, 5 pareggi e 6 affermazioni toscane. Parlando delle sole gare giocate al Bentegodi, ovvero poco più della metà (11), si sono registrati 5 successi gialloblù, 3 pareggi e 3 vittorie degli ospiti.

QUI HELLAS VERONA - Previsto turnover. In porta titolare Pandur, mentre il trio difensivo sarà formato ancora da Casale, Magnani e Ceccherini, dato che non ci sono tante altre alternative. A centrocampo possibile chance per Bessa, che potrebbe agire con uno tra Veloso, Ilic e Tameze. Sulla destra Faraoni chiamato agli straordinari, ma occhio a Rüegg. A sinistra Sutalo dovrebbe far rifiatare Lazovic. In attacco, dietro a Lasagna, Barak dovrebbe riprendersi il posto dopo essere rimasto in panchina 90 minuti con l'Atalanta. Assieme a lui Tudor potrebbe decidere di lanciare Cancellieri, subentrato anche proprio nella gara con i bergamaschi.

QUI EMPOLI - Andreazzoli in conferenza stampa ha sottolineato come l'Empoli andrà a Verona con il chiaro obiettivo di vincere. Partendo dal reparto offensivo, Mancuso avrà una maglia da titolare, così come La Mantia, che finora hanno giocato poco nulla in campionato. Alle loro spalle conferma per Bajrami (visto anche l'indisponibilità di Di Francesco, squalificato per questa gara), mentre il trio di centrocampo sarà formato da Haas, Stulac e Bandinelli. Rivoluzione in difesa, dove sulle fasce agiranno Fiamozzi a destra e Marchizza a sinistra, mentre i centrali saranno Tonelli e Viti.

ARBITRO - Federico Dionisi di L'Aquila

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Bessa, Veloso, Sutalo; Barak, Cancellieri; Lasagna.

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, La Mantia.