Hellas Verona, saluta Empereur: risolto il contratto

Si separano le strade tra Alan Empereur e l'Hellas Verona: è arrivata la risoluzione consensuale del contratto per il difensore ex Bari.

Arrivato nell'agosto del 2018, alla prima stagione in Serie B centra la promozione ai play-off con la maglia gialloblù. Esordisce così nel massimo campionato italiano, con Ivan Juric in panchina, venendo schierato come centrale arretrato nei 3 di difesa. A novembre del 2020, poi, il giocatore si trasferisce in prestito al Palmeiras, formazione brasiliana con la quale ha vinto la Coppa Libertadores. In scadenza di contratto nel 2022, lascia la squadra in comune accordo con la società.

Questo il comunicato del club di via Olanda:

«Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alan Empereur, 27enne difensore mancino brasiliano che lascia il Club di via Olanda, con il quale - fra Serie A, B e Coppa Italia - ha collezionato complessivamente 41 presenze (con 2 reti e altrettanti assist-gol) in poco più di due stagioni (agosto 2018 - novembre 2020) in maglia gialloblù.

Hellas Verona FC ringrazia Alan Empereur e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva».