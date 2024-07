Hellas Verona: ecco Mosquera

L'Hellas Verona FC ha acquisito a titolo definitivo da CD América de Cali le prestazioni sportive dell'attaccante colombiano Daniel Mosquera, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Il classe 1999 ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2018 nel Barranquilla FC, Club colombiano di seconda divisione. Nel 2021 Mosquera si è trasferito in Venezuela dove ha giocato con l'Universidad Central de Venezuela FC, squadra di Caracas con la quale ha disputato la prima divisione venezuelana. Nella stagione successiva l'attaccante è tornato in Colombia, nell'América de Cali e successivamente è andato in prestito all'Atlético Bucaramanga nella massima serie colombiana dove ha collezionato dieci gol e un assist in 28 presenze tra tutte le competizioni, contribuendo alla conquista del titolo di campioni di Colombia.