Hellas, distorsione alla caviglia per Ngonge

Problemi in attacco per l'Hellas, che per il momento dovrà fare a meno di Cyril Ngonge.

Il giocatore belga, arrivato durante la sessione di mercato calcioinvernale, ha riportato una distorsione alla caviglia nell'ultima gara pareggiata contro lo Spezia.

Questo il comunicato ufficiale del Club gialloblù:

«Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi il calciatore Cyril Ngonge, hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia sinistra, senza lesioni legamentose. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all'evoluzione del quadro clinico».

Ngonge ha voluto rassicurare tutti attraverso il suo profilo Instagram, dove ha scritto: «Niente di grave, tornerò molto presto! Forza Verona!».

Le condizioni di Ondrej Duda, uscito anche lui anzitempo durante la partita Spezia-Verona, saranno valutate nella giornata di oggi, martedì 7 marzo.