Hellas, distorsione alla caviglia per Ceccherini

Problemi in difesa per l'Hellas Verona, che per il momento dovrà fare a meno di Federico Ceccherini.

Il giocatore, che non ci sarebbe comunque stato contro il Napoli perché squalificato, ha riportato una distorsione alla caviglia nell'ultima gara di Coppa Italia persa contro il Bari.

Questo il comunicato ufficiale del Club gialloblù:

«Hellas Verona FC comunica che gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore è stato sottoposto nelle scorse ore hanno evidenziato per Federico Ceccherini, sostituito al 24' del primo tempo del match disputato ieri contro il Bari, una distorsione tibio-tarsica alla caviglia sinistra, senza lesioni legamentose.

I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore».