Hellas Verona, dai diritti tv 35.3 milioni di euro

L'Hellas Verona incasserà, al termine di questa stagione, almeno 35.3 milioni di euro per i diritti televisivi.

Questo quanto annunciato da Calcio e Finanza, che tramite il suo sito ha riportato con esattezza tutti i ricavi previsti per le squadre di Serie A. L'annata in corso sta per avviarsi verso la conclusione, ed è tempo di guardare anche al lato economico. I piazzamenti in classifica peseranno per quanto riguarda la distribuzione degli introiti dai diritti tv, anche se la metà degli incassi verrà distribuita equamente tra tutte e venti le società partecipanti. In base a questo, quindi, è stato possibile stimare quanto ciascuna squadra percepirà: va specificato che resta fuori dalle stime il 12% dei ricavi, percentuale che verrà attribuita in base agli ascolti.

Complessivamente, nella stagione 2021/22 saranno distribuiti ai club circa 940 milioni di euro per quanto riguarda i diritti tv (cifra netta, ovverosia depurata degli oltre 200 milioni tra paracadute e versamenti in mutualità alle leghe inferiori). Secondo la Legge Melandri, i diritti tv verranno poi così versati:

LA CLASSIFICA

Inter 72,5 milioni Milan 70,6 Juventus 66,6 Napoli 59,1 Roma 57,5 Lazio 52,9 Atalanta 45,9 Fiorentina 44,7 Bologna 38,5 Torino 38,2 Sampdoria 36,9 Sassuolo 36 Verona 35,3 Udinese 34,6 Genoa 33,5 Cagliari 31,8 Empoli 29,8 Spezia 28,5 Venezia 26,9 Salernitana 26,9

Entrando nel dettaglio delle cifre squadra per squadra (si tratta di ipotesi al momento attuale: cambiando la posizione in classifica potranno cambiare anche i ricavi), le stime per la stagione 2021/22 vedono l'Inter come il club che incasserà di più dai diritti tv (sempre considerando che resta al di fuori il 12% legato agli ascolti), seguito da Milan e Juventus. In fondo alla classifica, invece, troviamo Spezia, Venezia e Salernitana che, al momento, riceverebbero meno soldi. A fine campionato, inoltre, le tre squadre retrocesse riceveranno il paracadute per la prossima stagione.