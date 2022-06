L'Hellas ha il suo nuovo direttore sportivo: ufficiale Marroccu

Dopo un lungo periodo di attesa, è arrivata l'ufficialità: Francesco Marroccu è il nuovo direttore sportivo dell'Hellas Verona.

Il dirigente, svincolatosi dal Brescia, prenderà il posto di Tony D'Amico, passato all'Atalanta dopo sei anni in gialloblù. Questo il comunicato della società scaligera, che annuncerà presto anche il nome del nuovo allenatore:

«Hellas Verona FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Francesco Marroccu.

Marroccu, nato a Cagliari l’8 agosto 1966, inizia la sua carriera da dirigente sportivo in Serie A con la società sarda nel 2005: lavora prima come Segretario e poi come Direttore Generale del Club rossoblù, per poi diventarne il Direttore Sportivo nel 2014.

Nelle stagioni successive, è stato Direttore Sportivo di società italiane ed estere: Beira Mar (Portogallo), Ascoli, Leeds (Inghilterra), Sagan Tosu (Giappone), Feralpisalò, Brescia e Genoa.

Il Club rivolge a Francesco Marroccu un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro a capo dell’area sportiva del Club gialloblù».