Il Verona riabbraccia Depaoli: ufficiale il suo ritorno in gialloblù

L'Hellas Verona, attraverso un'operazione di mercato ufficializzata all'ultimo minuto, è riuscito nell'intento di riportare in gialloblù Fabio Depaoli.

L'esterno classe 1997, tornato alla Sampdoria dopo il prestito della scorsa stagione, giocherà così nuovamente nella squadra scaligera per il secondo anno di fila.

Di seguito la nota ufficiale diffusa tramite il sito della società di via Olanda:

«Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da UC Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con opzione - il diritto alle prestazioni sportive del difensore Fabio Depaoli, che vestirà così la maglia gialloblù per il secondo anno consecutivo.

Nel girone di ritorno dello scorso campionato ha infatti totalizzato con l'Hellas Verona 18 presenze – di cui 7 da titolare – segnando inoltre il suo primo gol in Serie A nel successo per 4-0 contro l'Udinese dello scorso 13 febbraio.

In carriera, oltre ad aver vestito la maglia della Nazionale azzurra giocando 5 partite con la formazione Under 21, ha collezionato 135 presenze in Serie A, vestendo le maglie di Chievo, Sampdoria, Benevento e Atalanta, club con cui ha debuttato in Champions League.

Hellas Verona FC riaccoglie Fabio Depaoli augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblù».