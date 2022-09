Hellas, Depaoli si presenta: «Felice di essere tornato. Farò di tutto per farmi riscattare»

Fabio Depaoli, nuovo esterno dell'Hellas Verona, è stato presentato ufficialmente nella mattinata di ieri, mercoledì 28 settembre, nella sede ufficiale del Club gialloblù di via Olanda.

Queste le principali dichiarazioni del giocatore classe 1997, tornato a vestire la maglia scaligera dopo il prestito dalla Sampdoria della scorsa stagione, riportate sul sito ufficiale della società:

Come hai vissuto questo ritorno a Verona? «Fin dall'inizio la mia intenzione era quella di tornare qui da subito, e in realtà con la testa non sono mai andato via da Verona. Lavoro ogni giorno duramente perché la mia intenzione è quella di convincere la società a riscattarmi, per poi poter restare qui a lungo. Il gruppo mi ha trasmesso grande entusiasmo quest'anno come era stato l'anno scorso: io sono qui per dare il mio contributo alla squadra».

Sei un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche come interno di centrocampo... «Sì penso di poter fare più ruoli: sono abituato a giocare come esterno, ma in passato ho fatto anche l'interno, è un ruolo che mi piace interpretare. In ogni caso giocherò senza problemi in qualsiasi ruolo il mister mi chiederà di giocare».

Quest'anno hai trovato molta concorrenza nel tuo ruolo... «Penso sia un fattore positivo, fa alzare il livello dell'allenamento, della competizione e di conseguenza penso faccia sempre bene a tutti. Ognuno sa che deve dare il massimo per conquistarsi un posto da titolare la domenica: gioca chi si allena meglio».

È cambiato qualcosa nel modo di giocare quest'anno? «No, giochiamo sempre a uomo anche se alcuni interpreti sono cambiati. Il gruppo dell'anno scorso è rodato e quest'anno si sono aggiunti dei giovani di qualità che ci aiuteranno, anche se avranno necessariamente bisogno di tempo per adeguarsi. Il gruppo è sano, unito, formato da persone che lavorano sempre dando il massimo e che seguono il mister».

Che analogie hai trovato tra mister Cioffi e Tudor? «Penso ce ne siano molte: sono due grandi motivatori che sanno leggere bene le partite in corsa e che durante la settimana ci fanno lavorare duramente in allenamento».

Come avete sfruttato la sosta? «Ci è servita molto, abbiamo lavorato tanto pensando a migliorarci di giorno in giorno: sinceramente penso sia stata quasi come un ritiro».

Il prossimo impegno sarà contro l'Udinese... «Credo che in questo momento sia la squadra più in forma del campionato. Ci aspetta una partita difficile, ma noi saremo tosti, aggressivi e avremo il nostro pubblico a sostenerci. Saremo pronti a metterli in difficoltà col nostro gioco».