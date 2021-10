Hellas, il dato che brucia: nessuno meglio dei gialloblù nei primi 15 minuti, ma negli ultimi...

La rimonta subita al Meazza col Milan, dallo 0 a 2 al 3 a 2, è solo l'ultima della lista per l'Hellas Verona.

Non è infatti la prima volta che i gialloblù, dopo aver chiuso il primo tempo con un risultato favorevole, in questo inizio di campionato vengono raggiunti o superati dagli avversari di turno.

Sono cinque le gare in cui è accaduto, un copione ridondante che sta condizionando fortemente l'andamento in classifica della squadra di Tudor. La prima è stata quella interna con l'Inter, da 1 a 0 a 1 a 3 (3 punti persi); poi la trasferta di Bologna, sfida che è costata la panchina a Di Francesco, terminata 1 a 0 per gli uomini di Mihajlovic dopo lo 0 a 0 al parziale (un punto perso). Le ultime, in ordine cronologico, sono state quelle all'Arechi con la Salernitana, da 1 a 2 a 2 a 2 (2 punti persi); al Ferraris col Genoa, da 0 a 1 a 3 a 3 (2 punti persi) e infine, come detto, con i rossoneri a San Siro da 0 a 2 a 3 a 2 (3 punti persi). In totale, se si fa un conto, i secondi 45 minuti sono costati 8 punti alla formazione scaligera.

Non è tutto: nelle prime otto giornate l'Hellas ha incassato 17 reti, di cui 7 con Di Francesco, mantenendo la porta inviolata in una sola occasione, contro lo Spezia. Sono 10 le reti subite negli ultimi 15': al 77' contro il Sassuolo, all’83' e al 94' contro l’Inter, al 78' col Bologna, al 76' contro la Salernitana, al 77', 80' e 85' col Genoa ed al 76' e 78' contro il Milan.

Una statistica strana, se si pensa invece che nel primo quarto d'ora nessuno ha fatto meglio dei gialloblù in chiave realizzativa. Il Verona è infatti è la squadra che ha segnato più reti nei primi 15 minuti di gara, ben 6. Segue l'Inter con 5.