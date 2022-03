Hellas, date e orari delle gare contro Genoa, Inter e Atalanta

La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle gare del 31esimo e 33esimo turno della Serie A TIM 2021/22.

Innanzitutto, l'Hellas Verona ospiterà al Bentegodi il Genoa nel posticipo di lunedì 4 aprile alle ore 18.30. Si ricorda che, per questa partita casalinga, la Curva Sud rimarrà chiusa per la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo dopo i cori contro il Napoli. Successivamente, gli scaligeri saranno invece in trasferta a San Siro contro l'Inter, sabato 9 aprile alle ore 18. A chiudere il trio di match programmati sarà l'altra gara esterna al Gewiss Stadium, sul campo dell'Atalanta, il lunedì di Pasquetta (18 aprile) alle ore 21.

Questo il riepilogo delle prossime tre giornate dei gialloblù:

31ª GIORNATA

Hellas Verona - Genoa (lunedì 04/04 - ore 18.30) - DAZN

32ª GIORNATA

Inter - Hellas Verona (sabato 09/04 - ore 18) - DAZN

33ª GIORNATA

Atalanta - Hellas Verona (lunedì 18/04 - ore 21) - DAZN