Hellas, D'Amico premiato come miglior ds dell'anno agli Italian Sport Awards. Riconoscimenti anche per altri gialloblù

Si è tenuta lunedì, 13 dicembre, la decima edizione degli Italian Sport Awards, il galà che premia le eccellenze calcistiche italiane di ogni stagione sportiva. Teatro della serata è stato, anche in quest'occasione, l'Hotel Dei Congressi di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Per l'Hellas è stato eletto, con riferimento alla stagione 2020/21, Tony D'Amico come Miglior Direttore Sportivo dell'Anno. Presente alla cerimonia, D'Amico è stato premiato dal dottor Donato Alfani e dal giornalista Luca Esposito. Per il dirigente gialloblù si tratta della seconda vittoria, dopo quella ottenuta per il lavoro svolto nella stagione 2018/19.

Altri tre sono stati, poi, i riconoscimenti attribuiti tra le fila del Verona: Marco Davide Faraoni (Miglior Terzino Destro della Serie A 2020/21), Nicolò Casale (Miglior Difensore della Serie B 2020/21, ex aequo con Massimiliano Mangraviti) e Andrea Anselmi (Miglior Responsabile Comunicazione).