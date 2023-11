L'Hellas delle seconde linee inciampa al Dall'Ara: il Bologna accede agli ottavi di Coppa Italia

Il Verona esce ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, sconfitto dal Bologna nella trasferta al Dall'Ara.

Nella serata di Halloween parte meglio l'Hellas, che in avvio ci prova due volte con Lazovic, con Ravaglia sempre attento nelle ribattute. Al 33' i gialloblù si fanno ancora avanti in transizione: Mboula crossa in mezzo per lo stesso Lazovic, che al limite dell'area di rigore controlla e calcia, ma la conclusione viene deviata e termina in calcio d'angolo. Sull'azione successiva, ecco l'occasione più importante per gli uomini di Baroni: Cruz approfitta di un retropassaggio sbagliato, supera Ravaglia in uscita, senza però riuscire a trovare lo specchio, con la palla che sbatte sul palo. I padroni di casa sbloccano allora il punteggio al 41': Coppola respinge male di testa un cross di Karlsson, e il più veloce ad arrivare è Moro, che conclude al volo sotto la traversa per il gol del vantaggio locale.

Nella ripresa, il Bologna raddoppia al 63'. Ndoye si rende protagonista di un'azione solitaria, entra in area di rigore e conclude di potenza di mancino: sulla ribattuta di Perilli si avventa Van Hooijdonk, che ribadisce in rete da distanza ravvicinata. Il Verona prova a rispondere al 65' con Hongla: il centrocampista riceve palla e tenta la conclusione a giro dal limite dell'area, ma Ravaglia spedisce il tiro in corner con il braccio di richiamo. Due minuti più tardi l'arbitro Dionisi espelle Serdar per un fallo da ultimo uomo. Al 70' Lazovic ci prova direttamente da calcio d'angolo: la traiettoria mette in difficoltà Ravaglia, che riesce comunque a mandare in calcio d'angolo. Il match termina così 2 a 0 in favore dei felsinei, che accedono agli ottavi di finale della competizione.

Il prossimo impegno dei gialloblù sarà quello di domenica 5 novembre (ore 12.30), quando allo stadio 'Bentegodi' affronteranno il Monza nell'11^ giornata di Serie A TIM 2023/24.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

BOLOGNA-HELLAS VERONA 2-0

Reti: 41' Moro, 63' Van Hooijdonk

BOLOGNA: Ravaglia, Posch (dal 76' Corazza), Bonifazi, Calafiori (dal 76' Lykogiannis), Kristiansen, Aebischer (dal 64' Freuler), Moro, Ndoye, Fabbian, Karlsson (dal 64' Urbanski), Van Hooijdonk

A disposizione: Bagnoli, Skorupski, Orsolini, Zirkzee, Ferguson, Saelemaekers

Allenatore: Thiago Motta

HELLAS VERONA: Perilli, Coppola, Magnani (dall'80' Charlys), Amione, Tchatchoua, Hongla, Serdar, Lazovic (dall'80' Doig), Suslov (dal 67' Saponara), Mboula (dall'89' Henry), Cruz (dal 68' Ngonge)

A disposizione: Montipò, Chiesa, Djuric, Joselito, Kallon, Terracciano, Dawidowicz, Folorunsho, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA de L'Aquila)

Assistenti: Francesca Di Monte (Sez. AIA di Chieti), Alessio Tolfo (Sez. AIA di Pordenone)

NOTE. Ammoniti: 39' Amione, 45' Serdar. Espulso: 72' Serdar