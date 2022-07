Hellas, Cremonese battuta di misura nell'ultima amichevole pre-campionato

L'Hellas Verona vince 4 a 3 contro la Cremonese, aggiudicandosi così il quinto e ultimo test match ufficiale del pre-campionato.

Allo 'Sporting Center Paradiso' di Castelnuovo del Garda per i gialloblù sono andati in gol Thomas Henry, che al 19' del primo tempo ha trovato la sua prima marcatura con la maglia del Verona, Kevin Lasagna con una bis siglato al 23' del primo tempo e al 13' del secondo, e nel finale Roberto Piccoli, che ha realizzato un calcio di rigore decisivo al 46' della ripresa. Per la formazione neopromossa in Serie A sono invece andati in rete Frank Tsadjout dagli undici metri ed Emanuele Valeri con una doppietta.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights del test match:

HELLAS VERONA-CREMONESE 4-3

Reti: 19' pt Henry, 23' pt e 13' st Lasagna, 42' pt Tsadjout (rig.), 12' st e 34' st Valeri, 46' st Piccoli (rig.)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni (dal 43' st Amione), Tameze (da 39' st Barak), Hongla (da 39' st Veloso), Ilic (da 40' st Cortinovis), Lazovic (dal 38' st Terracciano); Henry (dal 26' st Piccoli), Lasagna (dal 42' st Djuric)

A disposizione: Chiesa, Berardi, Coppola, Retsos, Magnani, Sulemana

Allenatore: Gabriele Cioffi

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti (dal 17' st Sernicola), Chiriches (dal 26' st Ndiaye), Vasquez; Baez (dal 40' st Ghiglione), Castagnetti (dal 26' st Bartolomei), Pickel (dal 38' st Valzania), Valeri (dal 35' st Quagliata); Zanimacchia (dal 38' st Tenkorang); Okereke (dal 26' st Ciofani), Tsadjout (dal 35' st Strizzolo)

A disposizione: Sarr, Ciezkowski, Acella, Gondo

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Marco D'Ascanio (Sez. AIA di Ancona), Giuseppe Marco Macaddino (Sez. AIA di Pesaro)