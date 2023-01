Hellas Verona - Cremonese, le probabili formazioni | Djuric verso la conferma da titolare

Si avvicina un appuntamento importante per l'Hellas, che al Bentegodi ospita la Cremonese in una sfida salvezza cruciale per il cammino in Serie A di entrambe le compagini.

Il Verona è reduce dal pareggio di Torino, con il primo punto collezionato dopo quattro mesi e dieci sconfitte di fila, e ora sarà chiamato a cercare di tornare alla vittoria per poter sperare di cambiare marcia a una stagione sin qui molto complicata. Dall'altra parte la Cremonese, sconfitta allo scadere dalla Juventus, sarà guidata dalle stesse ambizioni. A distanza di pochi giorni dall'infrasettimanale di apertura d'anno, i due tecnici paiono entrambi intenzionati a dare ampie conferme agli schieramenti adottati nelle rispettive ultime uscite. Il mister scaligero Zaffaroni, in particolare, appare intenzionato a riproporre Djuric al centro dell'attacco, dopo il primo gol siglato in maglia gialloblù contro i granata, con poche variazioni anche negli altri reparti, specie considerando che Faraoni e Lasagna non saranno ancora a disposizione. Appuntamento dunque a domani, lunedì 9 gennaio, per il posticipo in programma alle ore 18.30.

I PRECEDENTI - La Cremonese ha vinto solo uno dei sei confronti in Serie A contro il Verona (3 pareggi e 2 sconfitte): il suo unico successo contro gli scaligeri nel massimo campionato risale all'ottobre del 1991 (3-0). Nonostante l'Hellas sia imbattuto in casa contro la Cremonese in Serie A, l'unico successo interno dei veneti contro i lombardi risale al 24 marzo 1985 (3-0 con le reti di Di Gennaro, Elkjaer e Briegel), mentre i due incontri più recenti sono terminati in parità.

QUI HELLAS VERONA - Davanti a Montipò dovrebbe essere riproposto il terzetto schierato a Torino, con Dawidowicz e Ceccherini ai lati di Hien. Lazovic potrebbe essere di nuovo schierato sulla trequarti, oppure potrebbe essere arretrato sull'out di destra (Faraoni è ai box per infortunio), lasciando il posto a Verdi, ma anche Depaoli è una valida opzione per la corsia esterna. Ilic migliora e si candida ad affiancare Tameze in cabina di regia, con Sulemana pronto come alternativa. In attacco, invece, va verso la conferma Djuric, che contro i granata ha trovato il suo primo gol in gialloblù, con Kallon a completare il quadro alle sue spalle. Così il tecnico Zaffaroni nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Prima di iniziare vorrei rivolgere un pensiero a Gianluca Vialli, vorrei ricordarlo a nome mio e della squadra: un grande campione, sia dentro che fuori dal campo. Siamo vicini alla sua famiglia. Per quanto riguarda la partita di lunedì credo che vada caricata nel modo giusto, perché l'eccessiva tensione potrebbe provocare solo l'effetto contrario. Senza dubbio è una partita importante per noi: siamo consci dell'importanza di questa gara, ma come lo siamo anche di tutte le prossime ventidue che dobbiamo ancora disputare. Sarà un match da vivere con la giusta tensione e il giusto atteggiamento: dovremo dare tutto dal primo fino all'ultimo minuto senza mai risparmiarci, mantenendo grande attenzione, concentrazione ed equilibrio. Le partite sono fatte di tanti momenti diversi, dovremo essere bravi a saperli leggere e ad avere la capacità di saper colpire nel momento giusto. Conferma dell'undici titolare di Torino? Valuterò dopo l'ultimo allenamento: abbiamo giocato pochi giorni fa, perciò scenderà in campo chi sarà più pronto. Penso che mercoledì la squadra abbia dato un segnale, che però deve essere continuativo nel tempo. Lunedì vorrò rivedere lo spirito che c'è stato nella gara contro il Torino, atteggiamento che deve aumentare sempre di più di partita in partita, ma così come devono aumentare la qualità e la condizione, due elementi fondamentali per fare bene. Ilic? Ivan sta proseguendo il suo percorso di recupero: si sta allenando con continuità e sta migliorando la sua condizione. È recuperato ma valuterò domani dopo l'ultimo allenamento se farlo partire dall'inizio. Djuric? Milan è un attaccante con determinate caratteristiche che soprattutto in certe partite possono servirci molto. Mercoledì ha fatto una grande partita, è un giocatore importante per noi, è motivato e ci teniamo stretto l'apporto che dà alla squadra. Supporto dei tifosi? La società ha fatto un passo importante permettendo ai tifosi di venire a sostenerci ad un prezzo agevolato sia contro la Cremonese lunedì che contro il Lecce. Tutti noi sappiamo quanto l'incitamento del pubblico sia importante per la squadra, ma siamo consapevoli anche del fatto che saranno i ragazzi a dover fare in modo che i tifosi siano il nostro dodicesimo uomo in campo. Il nostro atteggiamento non mancherà per l'arco di tutta la partita, daremo tutto quello che abbiamo. Infortunati? Rispetto ai convocati contro il Torino non ci saranno particolari variazioni. Faraoni sta proseguendo il suo percorso di recupero e Lasagna non è ancora al 100%».

QUI CREMONESE - Dopo l'ottima prestazione contro la Juventus, mister Alvini confermerà gran parte dell'undici titolare. Al Bentegodi si va verso il 3-5-2 con Lochoshvili, Bianchetti e Ferrari a difesa di Carnesecchi. Sulle fasce Sernicola e Valeri (in vantaggio su Quagliata), mentre a centrocampo il recuperato Ascacibar affiancherà Castagnetti, con Pickel sulla trequarti. A guidare l'attacco i titolarissimi Okereke e Dessers. Non disponibile lo squalificato Meité, in dubbio Chiriches.

ARBITRO - Maurizio Mariani di Aprilia

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Lochoshvili, Bianchetti, Ferrari; Sernicola, Ascacibar, Pickel, Castagnetti, Valeri; Dessers, Okereke