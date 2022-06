Hellas, tre giovani in azzurro: Coppola, Ghilardi e Terracciano convocati per l'Europeo Under 19

È iniziata l'avventura per l'Italia Under 19: tra i convocati, saranno ben tre i calciatori dell'Hellas Verona chiamati a difendere i colori della Nazionale, prossima a disputare il Campionato Europeo di categoria che si terrà in Slovacchia dal 18 giugno all'1 luglio.

Il difensore della Prima Squadra Diego Coppola, assieme ai compagni di reparto Daniele Ghilardi e Filippo Terracciano, in forza nella Primavera gialloblù, sono infatti stati inseriti dal CT Carmine Nunziata nell'elenco dei 20 calciatori che prenderanno parte alla fase finale.

Gli Azzurrini hanno già raggiunto Samorin, cittadina a 25 chilometri da Bratislava, località dove alloggeranno durante tutta la durata del torneo. La selezione giovanile tricolore, inserita nel gruppo A, inizierà con il match fissato il 18 giugno contro la Romania; secondo incontro il 21 di fronte ai padroni di casa della Slovacchia e, per concludere, ci sarà la Francia il 24 giugno.