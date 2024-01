Hellas Verona: continua la svendita di gennaio

In casa Hellas Verona sta continuando la svendita di gennaio e anche Riccardo Saponara è sempre più vicino all'addio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'affare per il trasferimento all'Ankaragucu è stato concluso. Il calciatore dovrebbe svolgere le visite mediche nelle prossime ore e firmare il suo nuovo contratto che lo legherà per i prossimi due anni e mezzo, ovvero fino al 30 giugno 2026, con il club di Super Lig.

Intanto il Verona sta valutando varie opzioni per l'attacco e la sostituzione di Djuric, Saponara ed eventualmente anche Lazovic, che potrebbe andare al Como. Uno dei tanti nomi è quello Adam Idah: si tratta di un attaccante classe 2001 attualmente in forza al Norwich. A quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Hellas avrebbe chiesto il giocatore in prestito, ma non si esclude un acquisto a titolo definitivo. Altro nome caldo è quello di Jessic Ngankam, punta dell'Eintracht Francoforte. Nelle ultime ore si è parlato anche di M'Baye Niang dell'Adana Demirspor. Il classe 1994 aveva quasi chiuso con l'Empoli, ma l'affare con gli azzurri è a forte rischio e quindi il Verona potrebbe approfittarne.