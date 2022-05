Hellas, il congedo social dell'infortunato Barak: «Dispiace non esserci con la Lazio. Grazie ai tifosi per il supporto»

Congedo via Instagram per Antonin Barak, primo giocatore a salutare e ringraziare tutti in anticipo per la fantastica stagione che sta per volgere al termine.

«Mi dispiace tantissimo, per la frattura del dito al piede non ho potuto giocare l'ultima partita in casa e non ci sarò neanche a Roma contro la Lazio» scrive il trequartista gialloblù, preannunciando la sua indisponibilità per l'ultimo match di campionato in programma sabato, 21 maggio, allo stadio Olimpico contro i biancocelesti. «Comunque» prosegue, «portare per la prima volta al campo mio bimbo è stato bellissimo ed è stata una grande soddisfazione portarlo sotto la Curva! Grazie per bellissimo supporto che mi avete dato tutto l'anno».