Cioffi dopo Verona-Primiero: «Soddisfatto dell'atteggiamento, la sfida sarà continuare ad esprimere il DNA della squadra»

Gabriele Cioffi, nuovo allenatore dell'Hellas, ha parlato in conferenza stampa al termine di Verona-Primiero, prima amichevole ufficiale del ritiro dei gialloblù.

Queste le principali dichiarazioni del tecnico toscano:

È soddisfatto della partita fatta dalla squadra? «Sono soddisfatto dalla partita ma soprattutto dall'atteggiamento dei ragazzi, che ritengo sia la cosa più importante. Per tutti i 90 minuti non si sono adagiati, nonostante il risultato hanno continuato a dare il massimo. Ho visto grande partecipazione - sia in campo che in panchina - ed impegno, penso sia questa la cosa più importante del match di oggi».

Che concetti sta iniziando a sviluppare? «Ritengo fondamentale la tenuta mentale, che per me consiste nel non concedere nulla agli avversari nemmeno nei momenti sottopressione: bisogna sempre saper gestire il pallone e gli spazi. Questa è una squadra che nelle ultime stagioni ha fatto della corsa e dell'atleticità la sua forza: questo è un aspetto su cui continueremo a lavorare per migliorare sempre di più. Per me la vera sfida sarà quella di riuscire a continuare ad esprimere lo 'spirito Hellas' che questa squadra ha nel suo DNA da sempre».

Come sta Dawidowicz? «Pawel ha avuto un piccolo affaticamento muscolare e non aveva senso continuare a forzare il suo impegno nel match. Ho preferito inserire Bragantini, che doveva già subentrare a Piccoli».

Cosa si aspetta ancora dal mercato? «La Società guarda al futuro. Naturalmente ho espresso le mie richieste tecniche al Direttore ed al Presidente. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo - quello della salvezza - e stiamo lavorando per raggiungerlo insieme, remando tutti nella stessa direzione».