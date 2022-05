Hellas, svelati i cinque finalisti del 'Sante Begali'

A tre giornate dalla fine del campionato, l'Hellas Verona ha reso noti i nomi dei finalisti del 'Sante Begali' 2022, giunto alla sua tredicesima edizione.

Il riconoscimento, dedicato alla memoria del grande ex gialloblù Sante Begali, verrà assegnato ad uno dei cinque calciatori scaligeri più corretti in rapporto ai minuti giocati: i candidati di quest'anno sono Lorenzo Montipò, Darko Lazovic, Kevin Lasagna, Bosko Sutalo e Gianluca Caprari. Come accaduto nelle ultime stagioni, adesso la palla passa ai tifosi, che possono già scegliere il loro preferito tramite il sito ufficiale del quotidiano L'Arena.

Il regolamento prevede chi può ambire al premio, ossia il giocatore che: non ha vinto nelle stagioni precedenti, ha disputato almeno la metà delle partite, non è mai stato espulso (espulsione diretta - concorre invece chi è stato espulso per somma di ammonizioni), è stato uno dei primi 5 in classifica finale a ricevere meno ammonizioni in rapporto ai minuti giocati.

Di seguito, invece, l'albo d'oro delle ultime annate:

'PREMIO SANTE BEGALI' - ALBO D'ORO

2009/10 Pensalfini

2010/11 Rafael

2011/12 Rafael

2012/13 Sgrigna

2013/14 Agostini

2014/15 Benussi

2015/16 Siligardi

2016/17 Bessa

2017/18 Romulo

2018/19 Di Carmine

2019/20 Silvestri

2020/21 Veloso