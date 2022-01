Hellas Verona, Çetin negativizzato al Covid: ora lo aspetta il Kayserispor

Dopo Ragusa, un altro gialloblù è guarito dal virus: anche Mert Çetin si è infatti negativizzato al Covid-19.

A darne comunicazione è proprio l'Hellas Verona tramite una breve nota apparsa sul sito ufficiale. Il difensore ex Roma, come da accordi già stabiliti da tempo, si trasferirà ora in prestito al Kayserispor, squadra militante nella massima serie turca.

Con Magnani e Cancellieri tornati a disposizione, oltre al già citato Ragusa, restano così sette i giocatori scaligeri tuttora positivi: Montipò, Berardi, Frabotta, Coppola, Faraoni, Bessa e Šutalo.