Hellas, ecco la pedina che mancava in mezzo al campo: Serdar è un nuovo giocatore gialloblù

L'Hellas pesca dalla Germania per rinforzare il proprio centrocampo: è ufficiale l'ingaggio del classe 1997 Suat Serdar, calciatore tedesco di origine turca.

Prodotto delle giovanili del Mainz, il giocatore approda nella squadra di mister Baroni con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Questo il comunicato completo della società gialloblù:

«Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo temporaneo fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – da Herta BSC le prestazioni sportive del centrocampista Suat Serdar.

Nato l'11 Aprile 1997 a Bingen, in Germania, Serdar inizia la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Mainz 05 nel 2008.

Fa il suo esordio da calciatore professionista nella stagione 2015/2016 nella terza divisione tedesca, in un match tra Mainz 05 II e Stoccarda II, terminato 1-1. Tre giorni dopo esordisce in Bundesliga con la Prima squadra del Mainz 05 in una vittoria per 3-1 sull’Hoffenheim.

Dopo tre stagioni al Mainz 05 in cui Serdar colleziona 54 presenze e 3 gol tra Bundesliga, DFB Pokal ed Europa League, il centrocampista passa allo Schalke 04, squadra nella quale gioca per tre stagioni, fino all’annata 2020-21. Con la squadra di Gelsenkirchen totalizza 83 presenze tra Bundesliga, DFB Pokal e Champions League, realizzando anche 11 gol.

Nella passata stagione Serdar si trasferisce all’Herta BSC, concludendo l’annata con 34 presenze in stagione, segnando 3 reti.

Il centrocampista conta anche 39 presenze e 6 gol con le Nazionali giovanili tedesche, dall’Under 16 all’Under 21, oltre a 4 presenze con la Nazionale maggiore della Germania, con la quale ha esordito il 9 Ottobre 2019 in un’amichevole contro l’Argentina.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Suat Serdar, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra».