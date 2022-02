Hellas, l'ex viola Ceccherini: «Quante botte con Vlahovic. Juve? Faremo una grande partita»

Federico Ceccherini, difensore dell'Hellas Verona, ha un passato recente come giocatore della Fiorentina.

Proprio dalla squadra viola è arrivato l'acquisto di punta del mercato invernale della Juventus, Dusan Vlahovic, prossimo avversario dei gialloblù ed ex compagno del centrale scaligero.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ecco cosa ha detto il 29enne livornese sul giovane attaccante serbo e sull'imminente sfida contro i bianconeri:

«Credo che questa sia la mia miglior stagione e spero di continuare così. Mi trovo veramente bene al Verona, restare è stata la scelta migliore. C'è un bel gruppo qui. L'importante è non smettere di lavorare su di te, perché non si finisce mai di migliorare, a qualsiasi età. Il nostro obiettivo prima di tutto è avere la salvezza matematica, che non c'è ancora. Poi faremo il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. Sicuramente vogliamo evitare il calo mentale della stagione scorsa, perché eravamo salvi con 8 partite d'anticipo, giocavamo benissimo, ma non trovavamo più la vittoria. Vogliamo fare più punti ora. Vlahovic? Mi ricordo che in allenamento a Firenze non andavamo molto d'accordo, perché entrambi entravamo sempre abbastanza duri. Quante botte! A nessuno dei due piaceva tirare indietro la gamba. Comunque ce le davamo in silenzio, quello che succedeva in allenamento restava tra noi. Ha fatto una crescita enorme in una stagione. Me lo aspettavo, proprio per la voglia che aveva di sfondare, ma non credevo cosi in fretta. Venti gol in stagione non li fai per caso. La sfida contro la Juventus? Siamo sicuri di poter fare una grande partita, a prescindere dal risultato».