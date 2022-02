Hellas Verona, Carnevale in Piazza San Zeno: protagonisti Veloso e la Primavera gialloblù

Torna il Carnevale di Verona e l'Hellas non poteva proprio mancare.

Tre giorni all'insegna di una tradizione che dura dal Medioevo e che coinvolge tutta la città, trovando la sua massima espressione in Piazza San Zeno. E proprio qui è protagonista anche il Verona. Già da oggi, venerdì 25 febbraio, si può infatti colorare il proprio carnevale con gadget ufficiali dell'Hellas Verona.

Il clou, però, sarà domani, sabato 26 febbraio: alle 17 ci saranno le premiazioni di capitan Veloso, per le 600 partite in carriera, e della Primavera gialloblù, per la fantastica cavalcata della scorsa stagione sancita dalla promozione in Primavera1. Dalle 10 alle 11 e dalle 14 alle 16, invece, all'interno del piccolo campo messo a disposizione dal Comitato del Bacanal, saranno presenti gli allenatori della nostra Scuola Calcio. Va specificato che, in caso di pioggia, l'attività sarà annullata.