Hellas Verona, Caprari convocato in Nazionale

È finalmente arrivata la tanto attesa chiamata: Gianluca Caprari è stato convocato in Nazionale dal Commissario Tecnico dell'Italia Roberto Mancini.

Il fantasista gialloblù, che si è appena lasciato alle spalle la prima stagione in forza all'Hellas Verona, impreziosita da ben 12 reti e 7 assist nel campionato di Serie A, si unirà alla selezione tricolore in vista dei numerosi impegni del mese di giugno.

Gli Azzurri affronteranno infatti l'Argentina nella 'Finalissima' di Wembley in programma il prossimo 1 giugno, per poi cimentarsi nei quattro match di UEFA Nations League 2022/23, in cui sfideranno due volte la Germania (il 4 e il 14 giugno), l'Ungheria (7 giugno) e l'Inghilterra (11 giugno).