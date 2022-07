Hellas, Caprari passa al Monza e accusa: «Promesse non mantenute»

Dopo un anno da protagonista in maglia gialloblù, Gianluca Caprari lascia il Verona.

Attraverso un comunicato rilasciato nella serata di ieri, giovedì 21 luglio, l'Hellas ha annunciato il trasferimento al Monza del fantasista, che passa ai bianzoli in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro. In particolare si tratta di un prestito oneroso a 3 milioni, con 8 milioni in caso di riscatto (che diventerà obbligo in caso di salvezza), più un altro milione di bonus legato alla permanenza in Serie A.

Il trequartista romano, tramite un post pubblicato sui profili social, ha voluto salutare e ringraziare la piazza scaligera, non senza un pizzico di polemica: «Non so da dove iniziare, siete stati tutti importanti per me. È stato un anno stupendo, un anno dove ho conosciuto persone speciali, persone che mi hanno fatto sentire a casa. A Verona è cresciuto mio figlio, a Verona sono cresciuto io come calciatore e come uomo, a Verona, un giorno, ci voglio tornare, perché a Verona si sta benissimo e la gente è meravigliosa. Io e la mia famiglia possiamo solo che essere grati di tutto l’amore e l'affetto che ci avete dato in questo anno. Tutti vogliono conoscere la verità, tanti miei compagni sanno cosa pensavo, "qualcuno" aveva addirittura fatto delle dichiarazioni importanti, parole e promesse che erano state dette anche a me di persona, ma che poi alla fine non sono state mantenute… Con questo si chiude un capitolo importante della mia vita che porterò per sempre con me. Grazie ai miei compagni di squadra, ai tifosi e a tutti quelli che hanno creduto in me . Sarò per sempre un vostro tifoso… Arrivederci VERONA!».