Hellas, Cancellieri saluta e va alla Lazio: «Due anni indimenticabili, per sempre grato al Verona»

Dopo il rapido sorpasso sul Sassuolo, la Lazio è riuscita con un blitz ad assicurarsi l'arrivo del promettente Matteo Cancellieri.

È ufficiale il passaggio in biancoceleste dell'ormai ex giocatore dell'Hellas Verona, che torna nella capitale in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione concretizzata sulla base di 7,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, con il 20% dell'incasso che spetta però alla Roma, società che lo ha cresciuto e da cui è stato prelevato nell'affare Kumbulla.

Il giovane attaccante, che ha svolto nella giornata di ieri, giovedì 30 giugno, le visite mediche presso la Clinica Paideia, ha salutato la piazza scaligera con un post pubblicato suo profilo Instagram: «Sono stati 2 anni per me indimenticabili, a partire dal mio primo gol in primavera per finire con il mio primo gol in serie A, ho conosciuto persone che porterò sempre dentro di me e vissuto momenti che non scorderò mai.. mi sento di ringraziare Verona città e il Verona per quello che mi ha dato in questi anni, grazie ai tifosi per avermi fatto sentire sin da subito uno di casa, ne sarò sempre grato».

Questo, invece, il comunicato divulgato dal Club gialloblù sul proprio sito:

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a S.S. Lazio - a titolo temporaneo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri.

L'attaccante ventenne si trasferisce nella Capitale dopo aver collezionato nella stagione 2021/22 due reti ed un assist in 14 presenze, score personale realizzato tra gare di campionato e Coppa Italia. Al palmares di Cancellieri con i colori gialloblù si aggiunge la conquista del campionato di Primavera 2 nell'annata precedente, 2020/21.

Hellas Verona FC saluta e ringrazia Matteo, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva».