Hellas, Cancellieri in campo con la Nazionale: è il primo gialloblù dopo trentacinque anni

Trentacinque anni dopo l'ultima volta, un calciatore del Verona è sceso in campo vestito di azzurro con la Nazionale Maggiore.

Si tratta di Matteo Cancellieri, che ha debuttato con l'Italia di Mancini in occasione della sfida di Nations League a Bologna contro la Germania, terminata con il pareggio di 1 a 1 a seguito delle reti di Pellegrini e Kimmich. Il giovane attaccante dell'Hellas è subentrato a Scamacca all'85', giocando cinque minuti più recupero e rimediando un cartellino giallo per un intervento in ritardo su Rüdiger. Il classe 2002, di fatto, rappresenta il primo giocatore gialloblù a disputare una gara in azzurro dal 1987, quando il 10 giugno a Zurigo si tenne l'amichevole tra Italia e Argentina, gara alla quale presero parte Tricella e De Agostini.

L'altro convocato della rosa scaligera, Gianluca Caprari, ha invece guardato la partita dalla tribuna, rimanendo fiducioso di poter debuttare nei prossimi incontri in programma.