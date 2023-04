Hellas Verona - Bologna, le probabili formazioni | Mister Zaffaroni recupera Lazovic e Doig

Anticipo di vitale importanza per l'Hellas, che si appresta a ospitare il Bologna al Bentegodi nella sfida che aprirà la 31^ giornata di Serie A.

I gialloblù nell'ultimo turno di campionato sono riusciti a strappare un punto d'oro al Maradona contro la capolista Napoli: un pareggio che non cambia di molto la classifica, con la squadra scaligera sempre al terzultimo posto, ma che allo stesso tempo ha permesso di avvicinare ulteriormente la quartultima posizione occupata dallo Spezia, sconfitto dalla Lazio e ora distante solo di tre lunghezze. Gli uomini di Zaffaroni, con altre otto partite da giocare, sono consapevoli di poter centrare l'impresa salvezza, e proprio per questo la partita contro i rossoblù rappresenta un'altra prova cruciale da superare per capire se potranno effettivamente trasformare le ambizioni in realtà. Appuntamento dunque alle 20.45 di oggi, venerdì 21 aprile, allo stadio Bentegodi.

I PRECEDENTI - Il Bologna è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove partite di Serie A contro il Verona (4 vittorie e 4 pareggi) e nel parziale ha sempre segnato almeno un gol: quella in corso infatti è la serie più lunga di gare a segno dei rossoblù contro i gialloblù nella competizione. Il Bologna è inoltre la squadra contro cui l'Hellas ha la percentuale più bassa di sconfitte in Serie A (32%), considerando le avversarie che ha affrontato almeno 40 volte nella competizione (15 ko in 47 precedenti). Il Verona ha infine vinto solo una delle ultime sette sfide casalinghe contro il Bologna in Serie A (3 pareggi e 3 sconfitte), 2-1 il 21 gennaio 2022 proprio nel più recente tra questi incontri (in quell'occasione Caprari e Kalinic hanno risposto all'iniziale vantaggio firmato da Orsolini).

QUI HELLAS VERONA - Tra i gialloblù si registrano alcuni rientri importanti per Zaffaroni, che innanzitutto riavrà a disposizione Magnani e Veloso, entrambi reduci da un turno squalifica. La notizia più positiva è data però dai recuperi di Lazovic e Doig: il serbo ha infatti smaltito il problema muscolare che l'aveva costretto ai box nelle ultime settimane, mentre lo scozzese ha assorbito la distorsione al piede sinistro rimediata di recente. L'ipotesi più percorribile, però, è che partano entrambi dalla panchina: sugli esterni potrebbero essere così confermati Faraoni e Depaoli. Sono molti, più in generale, i dubbi che scandiscono l'avvicinamento alla sfida, dettati anche dalla mancata conferenza stampa della vigilia: Magnani insidia Dawidowicz e Ceccherini per una maglia in difesa, Gaich e Djuric si contendono lo slot più avanzato in attacco, e sulla trequarti è vivo il solito ballotaggio tra Verdi, Lasagna e Ngonge (o Duda, se dovesse essere nuovamente avanzato).

QUI BOLOGNA - In linea di massima Thiago Motta non dovrebbe scombussolare più di tanto l'assetto di partenza visto contro il Milan. Tra pali dunque Skorupski con la difesa ormai titolare composta da Posch, Lucumi, Soumaoro e Kyriakopoulos. Difficile pensare a un duo di centrocampo diverso da quello formato da Schouten e Dominguez, mentre sulla trequarti Barrow, Ferguson e il rientrante Orsolini dovrebbero agire alle spalle di Sansone, con Zirkzee in rampa di lancio e pronto a entrare in corso d’opera. Così il mister rossoblù sull'avversario: «Sarà una partita difficile come tutte le partite in Serie A, l'importante siamo noi. Con grande rispetto e umiltà, loro sono una squadra buona e molto agguerrita in questo momento. Per avere il risultato dalla nostra parte dovremo continuare ad avere i piedi per terra, continuare a fare il nostro meglio». Gli emiliani potranno contare su un numeroso drappello di tifosi: saranno infatti oltre 3000 i supporters felsinei presenti allo stadio Bentegodi.

ARBITRO - Maurizio Mariani di Aprilia

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Duda, Tameze, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Djuric

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Barrow