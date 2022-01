Hellas Verona, Kalinic: «La nostra è una mentalità vincente da grande squadra. Futuro? Vediamo»

Nikola Kalinic, attaccante dell'Hellas Verona, ha deciso la partita vinta col Bologna grazie al suo gol.

Il centravanti croato, autore della rete del 2-1 definitivo, è tornato a segnare dopo quasi quattro mesi dall'ultima volta, registrata nel pareggio del "Ferraris" contro il Genoa. Questo il commento ai microfoni di DAZN da parte del match winner della sfida:

«Non ho giocato due mesi per infortunio, ma per me non è importante solo il mio gol, ma che tutti abbiamo dimostrato di saper fare una bella gara dall'inizio alla fine. Abbiamo vinto da grande squadra, abbiamo sempre voglia di vincere e di andare a mille, a prescindere dall'avversario. Tanti gol in attacco? Il merito è di tutta la squadra, dobbiamo difendere e attaccare tutti insieme, ed è per questo che facciamo molti gol. Segniamo tanto, ma giochiamo anche molto bene. 33 punti sono tanti. Il mio futuro? Non so ancora niente. Speriamo, vediamo».