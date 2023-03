Hellas, il bollettino infortuni prima della Juve: stop per Coppola, in dubbio Djuric e Lazovic

L'allenamento allo Sporting Center 'Paradiso' di ieri, martedì 28 marzo, ha dato indicazioni importanti per la situazione infermeria dell'Hellas.

La squadra gialloblù ha svolto attività di attivazione in palestra, possessi ed esercitazione tattica, ma non tutti i giocatori sono stati impiegati.

Come comunicato dalla società scaligera stessa, Isak Hien e Pawel Dawidowicz sono infatti rientrati in giornata dagli impegni con le rispettive Nazionali. Discorso analogo anche per Ondrej Duda e Filippo Terracciano, che però hanno svolto un lavoro personalizzato. Esercizi individuali anche per Diego Coppola che, durante l'ultima partita di campionato giocata contro la Sampdoria, ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione di primo grado al collaterale mediale. Milan Djuric (edema osseo al ginocchio destro riportato durante Sampdoria-Hellas Verona), Darko Lazovic (affaticamento muscolare della coscia destra accusato durante Sampdoria-Hellas Verona), Cyril Ngonge, Ibrahim Sulemana, Simone Verdi e Deyovaisio Zeefuik, infine, hanno svolto una seduta di lavoro a parte.