Hellas Verona, al collaboratore tecnico Bocchetti affidata la panchina della Primavera gialloblù

Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Primavera dell'Hellas Verona.

Tutto confermato, dunque, per quanto riguarda la girandola di panchine gialloblù: l'addio di Igor Tudor ha liberato l'ex difensore e allenatore in seconda del tecnico croato, che è stato scelto per prendere il posto di Nicola Corrent, passato alla guida del Mantova in Serie C.

Questo l'annuncio ufficiale del Club scaligero:

«Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della formazione Primavera a Salvatore Bocchetti.

Nato a Napoli il 30 novembre 1986, da calciatore ha vestito la maglia gialloblù nel campionato di Serie A 2019/20, mentre nell’ultima stagione è stato collaboratore tecnico di Igor Tudor sulla panchina della Prima Squadra.

Hellas Verona FC augura a mister Salvatore Bocchetti un percorso ricco di soddisfazioni personali - e di squadra - alla guida della Primavera».