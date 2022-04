Hellas Verona, Berardi operato alla mano

Alessandro Berardi, terzo portiere dell'Hellas Verona, si è sottoposto nella giornata di ieri, mercoledì 6 aprile, ad un intervento chirurgico a Villa Stuart.

L'estremo difensore gialloblù si è infatti dovuto operare per risolvere la frattura al quarto metacarpo della mano destra e, come testimoniato da lui stesso su Instagram, è andato tutto bene. Commento scherzoso quello pubblicato sul suo profilo social: «L'intervento alla mano è andato benissimo, quello per la faccia un po' meno. I'M COMING BACK».

L'obiettivo di Berardi, uomo spogliatoio, è di tornare a disposizione di mister Tudor per l'ultima partita di campionato, quando gli scaligeri saranno ospiti della Lazio allo stadio Olimpico.