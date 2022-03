Hellas, attacco atomico: unica squadra di Serie A con tre giocatori in doppia cifra

Non solo grandi prestazioni e una salvezza già in cassaforte: l'Hellas può godersi un vero e proprio attacco atomico, unico in Italia.

Con il calcio di rigore siglato da Caprari contro la Fiorentina, il Verona ora vanta infatti tre giocatori in doppia cifra di gol nei top 5 campionati europei.

Quella di Tudor è l'unica formazione ad aver raggiunto questa speciale statistica in Serie A, mentre al di fuori dei confini nazionali solamente il Liverpool ci è riuscito con il tridente composto da Salah (19), Jota (12) e Mané (12). Per gli scaligeri, invece, il trio delle meraviglie è quello di Simeone (15), Barak (10) e Caprari (10): tre moschettieri gialloblù che insieme hanno messo a segno ben 35 marcature delle 53 totali (quarto miglior attacco della massima serie).

Tutte le altre big del panorama calcistico internazionale, per ora, hanno al massimo due giocatori oltre le dieci reti realizzate.