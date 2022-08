Hellas Verona - Atalanta, le probabili formazioni | Si ricompone la difesa titolare gialloblù

Con il pareggio del Dall'Ara contro il Bologna, il Verona ha guadagnato il primo punto in campionato.

Come confermato dallo stesso mister Cioffi, l'obiettivo è ora confermare i segnali che sono emersi dalla trasferta emiliana anche di fronte all'Atalanta. Per la sfida in programma oggi, domenica 28 agosto, alle ore 18.30 al Bentegodi, tra le fila degli scaligeri sono recuperati i due infortunati Ceccherini e Dawidowicz, pronti a riprendere i rispettivi posti da titolari in difesa a fianco di Günter. Il dubbio principale rimane quello legato a Faraoni, reduce da un problema alla caviglia, la cui convocazione sarà valutata fino all'ultimo. Sul fronte mercato, ci si avvia al termine di una settimana di cambiamenti: Barak è stato ceduto alla Fiorentina, mentre in entrata sono stati annunciati Kallon e Hien, giunti nella squadra gialloblù appena dopo Cabal.

I PRECEDENTI - Sfida numero 45 in Serie A tra Verona e Atalanta: sono 12 le vittorie dei gialloblù, 14 i pareggi e 18 le vittorie dei nerazzurri. Dopo il 2 a 1 di Bergamo dello scorso aprile (gol di Ceccherini e autorete di Koopmeiners), l'Hellas ha la possibilità di vincere due gare di fila contro l'Atalanta per la prima volta dal 2014. Le due squadre si affrontano ad agosto solo per la terza volta nella propria storia in massima serie.

QUI HELLAS VERONA - Pare ormai recuperato Federico Ceccherini, reduce da una distorsione alla caviglia e non impiegato in via precauzionale nell'ultimo match a Bologna. Si avvia verso il rientro anche Pawel Dawidowicz, che dovrebbe aver smaltito la leggera contusione rimediata: potrebbe ricomporsi così il terzetto di difesa standard assieme nel terzetto a Günter. Da valutare le condizioni di Marco Davide Faraoni, uscito malconcio dal match del Dall'Ara: qualora non dovesse farcela, spazio al giovane Terracciano. Tameze rimane intoccabile a centrocampo, dove verrà affiancato da Hongla (in vantaggio su Veloso), Ilic e Lazovic. Nessun dubbio in attacco: confermatissimo Henry, a segno nelle prime due partite di campionato, supportato da Lasagna. Così il tecnico Cioffi nella conferenza stampa della vigilia: «Sarà una sfida difficile: l'Atalanta è una squadra di grande livello, molto fisica e con qualità. È una società che cresce e investe ormai da anni sul mercato, la loro rosa è ricca di giocatori importanti e di alto livello. Ho detto ai ragazzi che per noi sarà 'la partita': dovremo essere bravi a confermare i segnali che sono arrivati contro il Bologna. Il pareggio di Bologna? Nella sfida del Dall'Ara penso che siamo riusciti a trovare la giusta strada da perseguire, sulla quale ora dobbiamo continuare a lavorare duramente e sempre con umiltà. È cambiata la nostra mentalità, siamo stati più aggressivi: ora bisogna continuare così. Cresciuto come allenatore? Probabilmente. Credo che uno dei miei compiti sia quello di riuscire a interpretare sia le caratteristiche che i bisogni dei miei giocatori e metterli nelle migliori condizioni possibili per permettere loro di esprimere le loro qualità. Mercato? Penso debbano arrivare ancora un paio di profili, ma i nostri obiettivi per questi ultimi giorni di mercato sono chiari e sono soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Cabal è un ottimo prospetto, credo molto in lui anche se ha bisogno di tempo: viene dal campionato colombiano che è finito un mese fa, non è ancora in condizione. Hien è un profilo europeo, è un giocatore di livello, molto forte, che siamo riusciti a strappare alla concorrenza, mentre Kallon - come Cabal - è un giovane di prospettiva che ha caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti che avevamo a disposizione finora. Henry uomo salvezza? Credo che la salvezza vada costruita prima di tutto sulla squadra. I gol verranno da tutti i nostri attaccanti che hanno la mia piena fiducia e la stanno ripagando, giorno dopo giorno. Terracciano? Filippo sarà la mia prima scelta nel caso in cui Davide non sia disponibile domani. Ho molta fiducia in lui così come in Coppola. Sono due giocatori giovani che però sono pronti per giocare: chiaramente ognuno dovrà fare esperienza, ma sono senza dubbio ragazzi di prospettiva. E su Doig e Hongla? Josh è recuperato, stiamo iniziando a vedere le sue qualità in campo, mentre Martin penso sia un giocatore rigenerato. Lo scorso anno ha giocato poco, andava aspettato: lo vedo in crescita. Entrambi hanno la mia fiducia, così come tutti i loro compagni. La situazione infortunati? Ceccherini e Dawidowicz sono recuperati e saranno a disposizione, per quanto riguarda Faraoni decideremo nella rifinitura».

QUI ATALANTA - Gasperini sorride per il recupero di Zappacosta, ma è da capire se l'esterno verrà rischiato già dal primo minuto: se così non fosse, è pronto Maehle. A fronte dell'infortunio di Djimsiti, in difesa le scelte sono quasi obbligate: Toloi, Demiral e Okoli completeranno il reparto davanti a Musso. In mediana confermati De Roon e Koopmeiners, con Hateboer sulla corsia destra. Sulla trequarti Pasalic è favorito su Ederson, anche se il brasiliano ha recuperato dal problema muscolare e potrebbe fare il suo esordio in nerazzurro già nella trasferta del Bentegodi. Davanti salgono le quotazioni del duo colombiano Zapata-Muriel, ma Lookman preme per conquistare una maglia da titolare.

ARBITRO - Alessandro Prontera di Bologna

Le probabili formazioni

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman.