Hellas Verona - Atalanta, le probabili formazioni | Scelte obbligate per la difesa gialloblù, Dea senza Malinovskyi e Gosens

Dopo la memorabile vittoria in rimonta nel derby col Venezia, un'altra sfida avvincente attende l'Hellas Verona.

Domani, domenica 12 dicembre, alle ore 15 al Bentegodi arriva l'Atalanta di Gasperini, col dente avvelenato per l'eliminazione in Champions League avvenuta in settimana dopo la sconfitta interna rimediata col Villarreal. Il tecnico dei bergamaschi è molto stimato da Igor Tudor, che in conferenza ha speso parole di elogio per il suo modo di intendere e praticare il calcio. Sul campo scaligero si affrontano due delle squadre più propositive e aggressive del campionato italiano, spesse volte accostate proprio per lo stile di gioco adottato. I gialloblù non potranno contare su Dawidowicz, perso fino al termine della stagione dopo la rottura del legamento crociato, ma in compenso ritrovano Barak titolare sulla trequarti.

I PRECEDENTI - Il risultato più frequente tra Hellas Verona e Atalanta in Serie A è l'1-1, punteggio con il quale si sono conclusi nove incontri tra le due formazioni. L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Verona (una pareggiata e una persa), prima delle quali non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti sette (due pareggi e cinque sconfitte). Dopo aver vinto cinque partite interne di fila in Serie A contro la Dea, tra il 2001 e il 2016, l'Hellas ha perso due delle ultime tre sfide interne con i bergamaschi (un pareggio). Nelle 13 sfide iniziali la squadra scaligera ha ottenuto solamente tre successi, con sei pareggi e quattro ko.

QUI HELLAS VERONA - Tudor recupera Cancellieri ma soprattutto Barak dopo il forfait nell'ultimo turno per influenza. Il trequartista ceco riprenderà posto tra i titolari, andando a ricomporre il solito trio offensivo con Caprari e Simeone. In mediana solito ballottaggio a tre per due posti tra Veloso, Ilic e Tameze, mentre in difesa saranno scelte obbligate date le assenze degli infortunati Günter e Dawidowicz. Così il tecnico croato nella conferenza stampa della vigilia: «Che sfida ci aspetta? Una gara bella, difficile e - proprio per questo motivo - stimolante, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello Scudetto. Noi però stiamo bene e siamo carichi, daremo tutto. Verona e Atalanta si somigliano per certi versi, vincerà chi sbaglierà di meno e, forse, saranno i cambi a essere decisivi. Entrambe le squadre in campo faranno pochi calcoli, quindi penso possa essere una gara divertente. Gasperini? Ha capito con grande anticipo che nel calcio di oggi hanno sempre più importanza la fisicità e la condizione atletica. Senza corsa, senza intensità, senza tenuta fisica, la qualità dei singoli non può più emergere. Stimo molto, Gasperini, perché ha saputo sviluppare in modo unico anche la fase offensiva. Si merita gli elogi che ha raccolto negli ultimi anni: è uno degli allenatori in grado di dare alle proprie squadre una impronta riconoscibile e riconosciuta da tutti. Come sta la squadra? Dawidowicz non sappiamo esattamente quando potrà rientrare, ci dispiace moltissimo perché è un ragazzo eccezionale oltre che un calciatore fortissimo. Si sentirà la sua mancanza, ma sono certo che vincerà facilmente anche questa battaglia e tornerà ancora più forte, perché ha una mentalità eccezionale. Magnani? È entrato molto bene contro il Venezia, credo nelle sue qualità e sta bene. Sono contento anche di Lasagna e Bessa, che al 'Penzo' hanno sfruttato bene i minuti a disposizione. Barak? E' recuperato, sarà della partita. Hongla credo invece di no, perché è appena guarito dal Covid e non si è allenato per due settimane».

QUI ATALANTA - La Dea è reduce dalla sconfitta con il Villarreal in Champions League, ko che ha condannato la formazione bergamasca all'eliminazione ai gironi. Gasperini dovrà fare a meno di Malinovskyi squalificato, al suo posto sulla trequarti dovrebbe esserci Pasalic in appoggio a Ilicic e Zapata, anche se non è da escludere un impiego dell'ex Pessina dal 1'. Sulle fasce ci saranno Zappacosta e Maehle, in vantaggio su Hateboer, mentre dietro dovrebbe partire dalla panchina Demiral.

ARBITRO - Juan Luca Sacchi di Macerata

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari, Barak; Simeone.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.