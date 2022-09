Hellas, all'asta le maglie indossate dai gialloblù contro la Fiorentina

Le maglie da collezione di Fiorentina-Hellas Verona sono online.

L'asta di beneficenza voluta dal Club gialloblù a sostegno di Hellas Verona Foundation, infatti, è già iniziata sul sito di MatchWornShirt. A disposizione di tifosi, collezionisti e appassionati, le maglie utilizzate in campo dagli 11 titolari della sfida del 'Franchi' e le divise preparate per la partita di tutti gli altri. Ad impreziosire le Away, il logo della charity sulla manica e l'etichetta "match worn" all'interno del colletto.

Le maglie sono all'asta e lo rimarranno fino a al 1° ottobre, con il relativo ricavato che verrà interamente devoluto all'Hellas Verona Foundation per finanziare i progetti attivi, in particolare la costruzione di uno dei quattro miniappartamenti previsti da 'Casa ABEO Alloggi'.

PER PARTECIPARE ALL'ASTA CLICCA QUI