Hellas Verona: anche Saponara saluta, mentre in entrata spuntano due nomi nuovi

L'Hellas Verona FC ha ceduto a MKE Ankaragücü, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara. Era nell'aria e poche ore fa è arrivata la conferma ufficiale dell'ennesima cessione in casa gialloblù dopo quelle dei giorni scorsi.

Intanto, però, la società veneta è ancora alla ricerca di qualche calciatore da portare in rosa dopo le tante partenze. In queste ultime ore sono spuntati due nomi nuovi: Mitja Ilenic del New York City e Marco Pellegrino del Milan. Il primo, classe 2004 di nazionalità slovena, gioca come terzino sinistro, mentre il secondo è un difensore argentino del 2002, che potrebbe giocare sia come centrale che a destra.