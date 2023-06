Hellas, l'analisi di Setti: «Stagione complicata, ma l'epilogo è straordinario. Cessione? Resterei altri 40 anni»

Alla conferenza stampa dell'Hellas per l'addio di Francesco Marroccu, svolta nella mattinata di ieri, giovedì 22 giugno, è intervenuto anche il presidente Maurizio Setti.

Il patron gialloblù ha toccato numerosi temi, tra i quali il bilancio della stagione da poco conclusa con la conquista della salvezza, i programmi e le ambizioni della società, oltre al capitolo della possibile cessione del Club.

Queste le sue parole:

«Siamo finalmente riuniti per sancire questa soffertissima salvezza - esordisce -. È stato un anno complicato, che mi ha fatto capire molte cose: ho passato dodici mesi con due uomini veri (Sogliano e Marroccu, ndr). Uno è sempre stato nel mio cuore, c'è sempre stato un rapporto 'carnale'. L'altro non lo conoscevo, ma ho avuto modo di farlo e in silenzio ha dato il suo contributo a questo risultato straordinario».

«Credo che questo sia sempre stato il mio Verona, ho sempre detto di essere predisposto ad ascoltare chi possa avere più disponibilità di me - aggiunge -. Chi mi conosce sa quanto tenga a questo club: nell'ultima conferenza che feci dissi che mi stavo ammalando per il Verona. Non posso dire se il sentimento nei miei confronti dei tifosi e soprattutto della Curva sia giusto o sbagliato. Qui se un giocatore è molto bravo sarà sempre di passaggio: la nostra abilità dev'essere quella di mettere sempre sul piatto un altro calciatore altrettanto valido. È assurdo quando sento dire che preferisco andare in B perché c'è il paracadute, è allucinante. L'onestà che ho io nel trasmettere cosa posso fare e come posso farlo è identica a dodici anni fa. Il mio sogno rimane quello di realizzare un centro sportivo, vorrei lasciare quello quando me ne andrò, oltre ovviamente alla squadra in Serie A».

«Chiaro che degli errori sono stati fatti - ammette -. Quest'annata difficile parte da lontano, da prima di questa stagione. Parte anche da delle 'sfighe': quando retrocedemmo la prima volta dopo tre anni di Serie A ci furono una serie di elementi che portarono a quell'epilogo, quest'anno per certi versi è stata la stessa cosa. Sogliano è la persona con la quale ho sempre avuto più feeling, Marroccu si è amalgamato molto bene: tutti insieme abbiamo portato a casa la salvezza, che ha un sapore più bello ogni giorno che passa. Sto pensando a un regalo da fare a questa annata. Quello che è accaduto ha un sapore bellissimo».

«Io rimarrei qui quarant'anni, sono mosso dalla passione - conclude -. Non posso competere con certe proprietà, quando e se si presenterà un'occasione non avrò problemi a sedermi a un tavolo. Siamo un club medio-piccolo, l'obiettivo è vendere al meglio e fare una salvezza più tranquilla possibile. La nostra priorità è vedere il Bentegodi che si riempie sempre di più ed essere attrezzati per i sacrifici che si fanno. Verona, oltretutto, è una città che mi fa impazzire. I veronesi sono preoccupati per definizione, ma questa città ha potenzialità esagerate. Io mi arrabbio perché dico sempre che potremmo fare il triplo di quello che facciamo. Questa città merita molto di più di Genova o Torino, ma prendere dieci milioni in meno di diritti televisivi ha un peso per un club come il nostro, ed è un aspetto che dobbiamo combattere con le idee».