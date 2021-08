Mercato Hellas, Amione in prestito alla Reggina

Bruno Amione è stato ceduto in prestito secco alla Reggina.

L'Hellas Verona, attraverso un comunicato, ha ufficializzato il trasferimento a titolo temporeaneo del giovane difensore argentino.

Il classe 2002 è arrivato in gialloblù nell'ottobre del 2020, dopo aver militato nei suoi primi anni di carriera al Belgrano e nelle selezioni giovanili dell'Argentina. In Nazionale ha vinto il Campionato Sudamericano Under 15 del 2017, segnando nella finale vinta per 3-2 contro il Brasile. Nel 2019 è riuscito poi a vincere la stessa competizione nella categoria Under 17. Dopo la vittoria di quest'ultima Coppa Sudamericana, il Guardian lo ha inserito nella "Next Generation 2019", l'elenco dei 60 migliori giovani calciatori al mondo.

Questa la nota del club gialloblù:

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Reggina 1914 a titolo temporaneo - sino al 30 giugno 2022 - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore argentino Bruno Amione, 19enne difensore mancino che nella passata stagione è stato stabilmente aggregato alla Prima Squadra gialloblù, con la quale è stato impiegato in due partite di Coppa Italia, mentre nella formazione Primavera ha disputato complessivamente sette partite, di cui quattro di campionato e due di Coppa Italia di categoria.

Hellas Verona FC augura il meglio a Bruno Amione per questa nuova esperienza professionale».