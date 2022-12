Hellas Verona, due amichevoli prima di Natale: gialloblù in campo contro Istra e Bologna

In vista della ripresa del campionato di Serie A, che per l'Hellas Verona coinciderà con la sfida al Torino prevista per mercoledì 4 gennaio (ore 14.30), allo stadio olimpico 'Grande Torino', i gialloblù saranno impegnati, nelle prossime settimane, in due partite a carattere amichevole.

L'Hellas sfiderà l'NK Istra, formazione militante nel massimo campionato croato, nel pomeriggio di domenica 18 dicembre (ore 14.30) allo stadio 'Bentegodi', e il Bologna giovedì 22 dicembre (ore 14.30), sempre allo stadio 'Bentegodi'.

DOMENICA 18 DICEMBRE | ORE 14.30

Hellas Verona-NK Istra

Stadio 'Bentegodi', Verona

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE | ORE 14.30

Hellas Verona-Bologna

Stadio 'Bentegodi', Verona

Di seguito tutte le info per poter accedere gratuitamente allo stadio 'Bentegodi' per le due partite in programma.

I biglietti a invito gratuito per la gara amichevole Hellas Verona-NK Istra, in programma domenica 18 dicembre (ore 14.30), presso lo stadio 'Bentegodi', saranno disponibili esclusivamente sul portale vivaticket.com da mercoledì 14 dicembre (ore 12).

I biglietti a invito gratuito per la gara amichevole Hellas Verona-Bologna, in programma giovedì 22 dicembre (ore 14.30), presso lo stadio ‘Bentegodi’, saranno disponibili esclusivamente sul portale vivaticket.com o hellasverona.vivaticket.it da lunedì 19 dicembre (ore 10). Per ottenere il biglietto gratuito sarà necessario essere in possesso della tessera di fidelizzazione "Non vi lasceremo mai".