Hellas, cambia il campo dell'amichevole con la Cremonese: si gioca a Castelnuovo a porte chiuse

Cambia il campo dell'amichevole tra Hellas Verona e Cremonese, gara prevista per sabato 30 luglio alle ore 18.

In seguito alla valutazione e decisione della Questura di Trento, il test match, inizialmente in programma allo stadio 'Quercia' di Rovereto, si disputerà invece allo 'Sporting Center Paradiso' di Castelnuovo del Garda. A fronte di tale scelta, la partita si svolgerà a porte chiuse per il pubblico.

Questo quanto è stato comunicato dalla società gialloblù, che ha inoltre informato tutti i tifosi che la diretta della sfida sarà comunque disponibile sulla propria pagina Facebook.