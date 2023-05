Hellas, sullo Spezia è aggancio ma non sorpasso. Zaffaroni si prende il punto di Cremona: «Bravi a non disunirci, accettiamo il pari»

È un punto per l'aggancio, ma non sono tre per il sorpasso: l'Hellas pareggia a Cremona, raggiungendo lo Spezia quart'ultimo, ma fallendo l'occasione di poterlo scavalcare.

Allo Zini la sfida salvezza è combattuta, come intuibile dalla posta in gioco, con i gialloblù che finiscono subito sotto: il sanguinoso retropassaggio di Depaoli innesca Okereke, lesto nel saltare Magnani e battere Montipò da distanza ravvicinata. Nella ripresa, complice l'espulsione di Quagliata per un colpo rifilato a Dawidowicz, il Verona trova la via del pari: Magnani pennella per Verdi, ancora una volta decisivo ai fini del risultato: suo il gol, al volo con il sinistro, a consentire alla squadra di Zaffaroni di non tornare a casa a mani vuote.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, una partita che si presentava difficile anche in virtù della classifica: che partita è stata dal suo punto di vista? «C'è stato molto agonismo, una partita un po' sporca, ma è dovuto al tipo di gara che ovviamente dovevamo fare. Una situazione di classifica che, comunque, condiziona molto le nostre partite nell'ultimo periodo. Siamo andati sotto, purtroppo, per un infortunio e questo ha complicato ulteriormente le cose. Siamo stati bravi però a non disunirci, a mantenere gli equilibri giusti. Nell'intervallo abbiamo apportato qualche aggiustamento e grazie a una grande giocata di Verdi abbiamo trovato il pareggio. Dopo, forse per l'eccessiva foga, abbiamo cercato il gol del vantaggio: questo aspetto è positivo, ma non dobbiamo farci trascinare e perdere le distanze. Accettiamo questo punto».

Questo punto ottenuto in rimonta è sinonimo di carattere da parte dei suoi ragazzi… «Sì perché, ripeto, era una partita molto molto difficile, soprattutto da un punto di vista emotivo: andare sotto poteva condizionare veramente la nostra gara. Aver trovato il pareggio dimostra che siamo riusciti a stare in campo e questo è molto importante per noi».

Arriva l'aggancio in classifica allo Spezia, davanti a un grande seguito di tifosi arrivati oggi qui… «Questo è un aspetto significativo e che ci deve dare grandissima fiducia. Oggi i tifosi li abbiamo sentiti particolarmente, sono una grande spinta per noi. Abbiamo fatto un ulteriore step, ma non c'è il tempo di godersi niente: mercoledì c'è già un'altra gara e ci aspetta un finale di stagione tosto. Abbiamo tutte le intenzioni e la voglia di raggiungere questo grande obiettivo».

Schierato titolare al posto di Adolfo Gaich, Milan Djuric ha cercato in tutti i modi di far salire la squadra in una sfida complicata, ritagliandosi anche qualche chance per segnare. Queste le parole del centravanti, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Milan, una partita davvero difficile, intensa, dove avete combattuto dall'inizio alla fine… «Sicuramente è stata una partita molto combattuta. Purtroppo abbiamo subito il gol a freddo e nel primo tempo siamo andati un po' in difficoltà. Nella ripresa abbiamo voltato pagina, c'è un po' di rammarico ma penso che alla fine questo sia un punto guadagnato, perché queste partite, sopratutto in trasferta, non sono mai facili. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, dobbiamo dare continuità a questo ciclo di risultati utili consecutivi e pensiamo già alla prossima».

Otto punti conquistati nelle ultime quattro partite: il Verona finalmente aggancia il quartultimo posto… «Sicuramente è una rincorsa lunghissima, ora siamo a pari punti con lo Spezia e penso che, in un certo senso, il nostro campionato comincia da oggi. Da qui alla fine, dobbiamo fare un ulteriore step per raggiungere la salvezza».

Oggi tornavi titolare dopo l'infortunio: com'è stata la tua partita? «Sono contento di aver dato una mano alla squadra con le mie caratteristiche, mi dispiace non esser stato decisivo in questa gara, ma come dico sempre il bene del gruppo viene prima di tutto».