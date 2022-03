Hellas, l'agente di Montipò: «Lorenzo a Verona si sta completando, verrà riscattato. Crede nella Nazionale»

Alberto Maria Fontana, ex portiere gialloblù e procuratore dell'estremo difensore ex Benevento, ha parlato del suo assistito prima della gara con i partenopei: «Il prestito era legato alla salvezza, che ormai è matematica. Penso che nelle uscite alte sia uno dei più forti in circolazione»