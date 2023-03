L'Hellas affonda a Genova con la Samp, Zaffaroni: «Approccio sbagliato, il rammarico non manca»

L'Hellas perde a Genova, con la Samp, complicando parecchio la propria rincorsa salvezza.

A Marassi i blucerchiati fanno valere la loro aggressività nel primo tempo, sfruttando l'approccio morbido del Verona per portarsi due volte avanti con la doppietta di Gabbiadini. Nella ripresa i gialloblù provano a costruire qualcosa in più e a reagire timidamente, ma accorciano solamente le distanze agli sgoccioli con Faraoni, prima di capitolare di fronte al tris siglato da Zanoli. Brutto tonfo per la squadra di Zaffaroni, dunque, che manca un appuntamento cruciale per avvicinarsi allo Spezia e alimentare così le speranze di rimanere in massima serie.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, che partita è stata secondo lei? «Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che la Sampdoria non rispecchia i valori della classifica e che sarebbe partita forte. In quel momento siamo mancati e questo è un rammarico. Nella seconda parte di gara invece abbiamo cercato in tutti i modi di ribaltare il risultato, creando i presupposti per il gol. Con più attenzione avremmo potuto evitare il secondo gol e tenere aperta la partita. Nel secondo tempo ci abbiamo provato in tutti i modi, dobbiamo ripartire da questo».

Come va sfruttata la sosta? «Arriva una pausa di cui c’è bisogno, perché abbiamo giocato gare molto tirate sul piano fisico e soprattutto mentale. Dobbiamo ricaricarci dal punto di vista nervoso. La squadra ne ha bisogno anche perché poi dovrà affrontare un finale di stagione impegnativo. Ci sono ancora i presupposti per centrare il nostro obiettivo. Questa sconfitta può destabilizzare un po’ il morale, ma ciò non deve accadere. Sapevamo che il percorso sarebbe stato questo, ecco perché dobbiamo insistere e presentarci alla ripresa carichi per giocare il finale di campionato».

Amareggiato anche Marco Davide Faraoni, autore del gol che sul finale ha solamente accorciato le distanze. Queste le parole dell'esterno, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Davide, qual è la tua analisi di questa partita? «Siamo dispiaciuti per il primo tempo, in cui abbiamo lasciato giocare troppo i nostri avversari. Nella ripresa siamo entrati in campo con uno spirito diverso, più aggressivi sulle seconde palle e più cattivi in generale. È stato un peccato metterli in difficoltà solo per un tempo su due. Nella ripresa ci siamo creati delle occasioni importanti, ma oggi penso ci sia poco da dire. Dobbiamo ripartire a testa bassa lavorando, ora la sosta ci servirà per recuperare gli infortunati e ricaricarci».

Hai riaperto il match ritrovando il gol in campionato, dando alla squadra la possibilità di provarci fino alla fine. Sono segnali che danno fiducia? «Ho sempre avuto molta fiducia in me e soprattutto nella squadra. Dispiace per il momento che stiamo attraversando, ma credo in noi, nei ragazzi, e sono sicuro che da qui alla fine daremo tutto».

Ora ci saranno due settimane di sosta... «Ci servirà per ricaricarci, per recuperare gli infortunati e lavorare. Dobbiamo essere compatti, un gruppo forte, perché tutti quanti insieme possiamo fare qualcosa di importante».