Hellas, Abildgaard si presenta: «È un privilegio essere qui per aiutare a conquistare la salvezza»

Oliver Abildgaard Nielsen, nuovo centrocampista dell'Hellas Verona, si è presentato ufficialmente nella giornata di ieri, giovedì 9 marzo, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni del Club.

Queste le parole del giocatore danese classe 1996, arrivato dopo la prima metà di stagione al Celtic, riportate sul sito della società scaligera:

Come è stato il tuo impatto con la Serie A e con l'Italia? «Prima di tutto, sono felice che il mister mi abbia dato fiducia inserendomi in campo appena arrivato a Verona. Ho giocato più di una volta a gara in corso, e il mio obiettivo è stato quello di aiutare da subito la squadra a portare a casa il risultato. Sono pronto a dare il massimo».

Conoscevi già il Verona, magari grazie al tuo connazionale Elkjaer? «Certamente, ha giocato una stagione incredibile nell'anno in cui il club ha vinto lo scudetto. Conoscevo già il Verona, anche perché Elkjaer in Danimarca è una leggenda».

Dove preferisci giocare a centrocampo? «Mi vedo come un numero 6, sono un giocatore prettamente difensivo, che si muove davanti ai difensori e funge da collante per il reparto d'attacco. Sono in grado però di coprire altri ruoli del centrocampo, dipende da quello che mi chiede l'allenatore».

Come si lavora con Mister Zaffaroni, e il suo staff, a Castelnuovo? «Sono molto contento di lavorare con tutti loro, ci sottopongono a una serie di esercizi molto validi dal punto di vista tattico e dal punto di vista fisico, oltre a curare i dettagli in ogni aspetto del gioco».

Che feeling hai con i tuoi compagni di reparto? «Sono qui da poco più di un mese, ma il rapporto è buono. Sono tutti ottimi giocatori, oltre che persone. Cerchiamo di crescere tutti assieme in campo, cercando di migliorarci a vicenda».

Il Verona sta attraversando un momento importante della stagione: come lo state vivendo? «In questo momento dobbiamo mettere da parte le ambizioni personali e focalizzarci su un unico, grande obiettivo: vale a dire la salvezza. Stiamo facendo del nostro meglio, dando tutto in ogni partita. In questa parte di stagione non dovrà mai mancare - da parte nostra - l'approccio giusto alle partite. Abbiamo la responsabilità di portare a casa risultati e punti. Siamo tutti concentrati e motivati».

Ogni partita è una battaglia: come ti stati trovando in questa situazione? «È un privilegio e un onore essere qui per aiutare il Verona a conquistare la salvezza. Avere questo tipo di pressione è una cosa positiva, e noi dobbiamo essere in grado di gestirla traendone gli aspetti migliori, senza avere paura. Dobbiamo conquistare risultati, non solo per il Club, ma per tutti i tifosi e le persone che seguono la squadra».

Mister Zaffaroni ha detto che da qui alla fine del campionato servirà l'aiuto di tutti… «Certo, siamo un gruppo numeroso. Chiaramente si gioca in 11, ma le partite sono molto intense e ci sarà bisogno di tutti. Dovremo farci trovare pronti per soddisfare le richieste del mister in ogni occasione».

Che partita ti aspetti contro il Monza? «Sarà una partita molto importante per il club, così come per il Monza, ma noi dovremo dimostrare di voler fare il risultato più di loro. Non entriamo mai in campo per pareggiare, ma per conquistare i 3 punti. Ovviamente durante le partite possono esserci delle difficoltà, ma noi dovremo essere capaci di affrontarle».

Ti ha colpito la passione dei tifosi gialloblù? «Non direi che sono rimasto sorpreso, piuttosto ritengo che sia una fortuna avere un pubblico così. In queste prime partite al Bentegodi ho capito subito che sono come un 12esimo uomo in campo per l'Hellas Verona. Avremo bisogno di loro in questo finale di stagione, perché giocare con i tifosi al nostro fianco ci aiuterà a conquistare più punti. Sarà cruciale per noi avere il loro supporto».

Infatti, vi stanno sostenendo per fare sempre meglio… «Assolutamente sì, ci danno quel qualcosa in più per vincere le partite. Dovremo trarre vantaggio da tutto ciò e ripagarli per il supporto conquistando risultati e mettendo in campo tutto ciò che abbiamo».