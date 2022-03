"Hellas 4 Peace": per i giocatori del Verona maglia speciale durante il riscaldamento con il Napoli

Altra iniziativa benefica organizzata dall'Hellas Verona, che in questi giorni si sta muovendo concretamente per sensibilizzare verso gli eventi che stanno coinvolgendo l'Ucraina e non solo.

In occasione della sfida odierna con il Napoli, i gialloblù allenati da mister Tudor scenderanno infatti in campo per il riscaldamento con una maglia speciale, che promuoverà il messaggio "Hellas Verona 4 Peace". Le divise, personalizzate con il numero del calciatore, verranno poi raccolte e messe all'asta su MatchWornShirt. Il ricavato sarà poi devoluto ad ABEO, per sostenere l’associazione nell'accoglienza dei bambini ucraini, e delle loro famiglie, che hanno bisogno di assistenza immediata.

Un secondo proposito che si unisce alla raccolta beni di prima necessità che si terrà sempre quest'oggi, domenica 13 marzo, a partire dalle 12.30 presso il Park A dello stadio Bentegodi. Alla raccolta ha deciso di partecipare anche Riseria Ferron, partner scaligero, che donerà un quintale del suo rinomato riso per essere inviato alle persone in difficoltà a causa della guerra.

Nel frattempo, è stata comunicata la lista dei giocatori gialloblù che prenderanno parte alla gara contro i partenopei: ancora out Veloso, ma c'è Barak. Non figurano, inoltre, i nuovi infortunati Lasagna (risentimento muscolare al polpaccio destro) e Frabotta (lesione muscolare di primo grado all'adduttore sinistro), oltre ai già preventivati Lazovic, Retsos, Pandur e Dawidowicz.